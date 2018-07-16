 ابن سلمان يحاول انصاف نساء السعودية ولكنه يحبس  والدته بالإقامة الجبرية

استسلم المسلحون وانكشف الملعوب..الجيش السوري يغنم ترسانة من الأسلحة الثقيلة بدرعا، فمن اين جاءت يا تُرى؟ /فيديو
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