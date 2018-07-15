مؤسسة القدس الدولية (سورية) تعتزم انشاء نصب تذكاري للاقصى في دمشق

في مقر مؤسسة القدس الدولية (سورية) بدمشق عُقد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المؤسسة لعام 2018م، وذلك صباح الثلاثاء الماضي برئاسة باسل الجدعان؛ رئيس مجلس الإدارة، والدكتور خلف المفتاح؛ المدير العام للمؤسسة، وعضوية كل من: الدكتور محمد مصطفى ميرو، وفضيلة الشيخ الدكتور حسام الدين الفرفور، والدكتور فايز صندوق، والدكتور سفير الجراد، والدكتور معن صلاح الدين علي، والدكتور يوسف أسعد، وماجد حليمة.

افتتح الاجتماع باسل الجدعان؛ رئيس مجلس الإدارة، مرحِّباً بالسادة أعضاء المجلس، ثمّ تمّ استعراض جدول الأعمال، ومن ثمّ إقراره، تبعه الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29/4/2018م، وتم تصديقه.

وقد استعرض الدكتور المفتاح منهجية المؤسسة المعتمدة مؤخراً في التركيز على الجانب البحثي العلمي؛ لتكون مؤسسة القدس الدولية (سورية) مصدراً لكل ما يخص القدس تاريخياً، ومنبراً منافحاً عن القضية الفلسطينية؛ تعتمد طريقة علمية منهجية، تخاطب بها جميع المهتمين بالشأن المقدسي، وتخاطب العقل العربي بالحجة والدليل، وبيّن آلية تنفيذ الخطط والأفكار وأسباب عدم إنجاز البعض منها فهذه آلية منهجية تعتمدها الإدارة التنفيذية؛ لتحقيق أفكار المؤسسة وتنفيذها، معتمدة المقاربة بين القضايا بحثياً ومنهجياً.

خلال الاجتماع اطّلع الأعضاء على تصميم مقترح للمكتبة المقدسية؛ التي تحوي كتباً ومصادر ووثائق ورقية وإلكترونية؛ لتصبح مرجعاً لجميع الباحثين والمهتمين بالقضية الفلسطينية، واتّفق المجلس على تشكيل لجنة تحضيرية لملتقى القدس الثقافي السنوي؛ تعدُّ دراسة كاملة له تتعلق بالعنوان وموعد انعقاده ومحاوره واستضافة شخصيات من بيئات مختلفة عربية وعالمية، إضافة لإحياء فكرة إنشاء نصب تذكاري للأقصى في إحدى ساحات العاصمة السورية، بالتعاون مع محافظة دمشق.

كما أقرّ الأعضاء النظام الداخلي وشؤون الموظفين؛ ليكون إطاراً قانونياً يعمل به؛ لضبط سير العمل، واطّلع السادة الحضور على مطبوعات المؤسسة الصادرة خلال العام؛ وهي التقرير الإداري والمالي لعام 2017م، وعدداً من إصدارات مجلة زهرة المدائن، وبيّن الدكتور المفتاح أهم الأنشطة المزمع تنفيذها خلال شهر تموز الحالي؛ وهي محاضرة يوم القدس الثقافي في الأربعاء الأخير للباحث الدكتور إبراهيم عبد الكريم، والمشاركة في معرض الكتاب الذي سينطلق في نهاية الشهر، ويعرض أهم إصدارات المؤسسة الثقافية والفكرية؛ ليكون منبراً للتعريف بالمؤسسة في المحافل الفكرية، وأهمية إقامة معارض مهنية متخصصة تعرض التراث الفلسطيني والصناعات التقليدية، كما بحث المجلس بعض السبل؛ لتأمين مورد مالي ثابت من خلال المشاركة في بعض المشاريع الاستثمارية وغيرها.