للمرة الالف .. رغد صدام حسين تنفي تصریحات منسوبة لھا

نفت رغد، ابنة الرئیس العراقي الراحل صدام حسین، أنباء متداولة على لسانھا، بشأن احتجاجات البصرة، جنوبي العراق.

وقالت رغد في تصريح صحفي، إن التصریحات المنسوبة لھا، لم تصدر عنھا، وإنھا لم تعلق على الأحداث الجاربة حالیا بالعراق.

وطلبت من وسائل الإعلام، عدم الأخذ بأي تصریح منسوب لھا، ما لم یكن موثقا بمقطع فیدیو أو تسجیل صوتي.

وكان حساب یحمل اسم “رغد صدام حسین”، نشر عبر موقع “تویتر”، تغریدة تحدث فیھا عن احتجاجات البصرة.

وقال الحساب “أھالي البصرة الشامخة كشموخ نخلتھا، كما قاتلت الاحتلال المجوسي الإیراني، وقاتلت الاحتلال الأمیركي، الیوم تثور في وجه الأحزاب العمیلة لتحرر نفسھا”.

وتشھد مناطق، في جنوب العراق، احتجاجات ضد تردي الخدمات.