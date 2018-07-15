رغم التهدئة.. طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف بقطاع غزة والفصائل ترد

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة أهداف في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت موقع عسكري بحي التفاح شرق مدينة غزة، بصاروخين على الأقل.

كما أصيب عدد من المواطنين، إثر استهداف جيش الاحتلال لمجموعة من المواطنين، في محيط أحد المنازل في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأكدت المصادر، نجاة المجموعة من الاستهداف، إلا أن الصاروخ سقط في محيط أحد المنازل مما أدى إلى وقوع إصابات إثر تطاير الشظايا على المنازل.

من جانب آخر، ردت الفصائل الفلسطينية على القصف الإسرائيلي بإطلاق رشقة صاروخية بإتجاه البلدات الإسرائيلية، شرق قطاع غزة.

فيما دوت صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية “مفلاسيم” و”سيديروت” المحيطة بقطاع غزة، وذكر الإعلام العبري، بأن قذيفتي هاون سقطتا في المجمع الإقليمي “أشكول”، دون وقوع إصابات.

يذكر أن، حركتي حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا في وقت متأخر من مساء أمس السبت عن التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار، والعودة إلى تفاهمات 2014 بعد وساطة إقليمية ودولية.