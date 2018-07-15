جراء الوساطة المصرية.. حماس والجهاد توافقان على وقف التصعيد مع اسرائيل

أعلنت حركة “حماس”، مساء امس السبت، التوصل إلى اتفاق بوساطة مصرية لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي: “جهود من أطراف عدة بذلت منذ بداية التصعيد والقصف الإسرائيلي على غزة لوقف العدوان توجت بنجاح الجهد المصري في العودة إلى التهدئة ووقف التصعيد”.

وحمل برهوم إسرائيل مسؤولية التصعيد على قطاع غزة بعد القصف الذي شنته منذ فجر امس السبت.

كما أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” موافقتها على اتفاق مع إسرائيل للتهدئة مع قطاع غزة.

وقال داود شهاب، الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي: “تعاطينا مع الجهد المصري ووافقنا على وقف التصعيد العسكري الذي دخل حيّز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء امس السبت على أن يلتزم الاحتلال إسرائيل بوقف العدوان”.

وأضاف: “جاء ذلك عقب اتصالات مكثفة خلال الساعات الاخيرة لتثبيت وقف إطلاق النار”.

وتابع: “نؤكد مجددا على حقنا في الرد على اي انتهاك عدواني بمعنى أننا نلتزم بالهدوء طالما التزم به الاحتلال الإسرائيلي”.