النجم الأرجنتيني مارادونا يبلغ عباس ان قلبه فلسطيني، فهل قلب عباس كذلك ؟ ( فيديو)

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنجم الأرجنتيني ماردونا، وهما يتعانقان ويتبادلان القبل، وذلك خلال زيارة لعباس في موسكو التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفق ما جاء في الفيديو، فإن عباس خلال عناقه مارادونا، قال له باللغة الإنجليزية “أنت الأفضل”، فيما رد ماردونا باللغة الأرجنتينية بالقول “قلبي فلسطيني” وهو يشير بإصبعه الى قلبه، وقبل أن يبادر مصوّر الفيديو بترجمة ما قاله الى اللغة العربية وفق ما يظهر الفيديو.

وبعدها، قام نجم الكرة الأرجنتيني برفع صورة في حسابه على انستغرام تجمع بينه وبين محمود عباس، كتب تعليقا عليها “هذا الرجل يريد السلام في فلسطين. لدى الرئيس دولة وحق”.

مارادونا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

pic.twitter.com/L2kBkGcrVD — Dr Lamis (@dr_lamis3) July 15, 2018