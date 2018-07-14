ضبط 120 الف حبة مخدرة في المفرق و5 كغم حشيش في البادية الشمالية

ضبطت مكافحة المخدرات 120 ألف حبة مخدرة في منطقة خالية من السكان في محافظة المفرق و5 كيلو غرامات من مادة الحشيش المخدرفي البادية الشمالية والقت القبض على مطلوب ومشبوه بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة.

وقال مصدر امني ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول احد الأشخاص المطلوبين والمشتبهين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة داهموا منزله فجر اليوم وتمكنوا من القاء القبض عليه وعثر داخل المنزل عند تفتيشه على 5 كغم من مادة الحشيش المخدر إضافة إلى سلاحين ناريين .

وأضاف المصدر انه جرى كذلك ضبط سلاح ناري اوتوماتيكي في منزل آخر جرى تفتيشه في ذات المنطقة والقي القبض على حائزه وبوشرت التحقيقات .

وفي سياق متصل وردت معلومات للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول إخفاء مجهولين كمية كبيره من الحبوب المخدرة في منطقة خالية من السكان في محافظة المفرق حيث جرى بعد تمشيط المنطقة ضبط كيس كبير (شوال) بداخله 120 ألف حبة مخدرة وبوشر التحقيق لتحديد هوية المتورطين وضبطهم .