ضبط 7586 مخالفة هاتف نقال في أول أيام الحملة المرورية للتوعية من استخدام هذا الهاتف اثناء القيادة
أهم العناوين
جرينتش+2 06:52
“حزب الله” يتهم واشنطن والرياض بعرقلة تشكيل حكومة لبنانية جديدة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني