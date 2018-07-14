ايران لا تخاف اليانكي .. روحاني يتوعد الولايات المتحدة بالهزيمة

توّعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية بالهزيمة، وأكد أن الشعب الإيراني سيحبط السياسة الأمريكية ضده كما أحبط مؤامرات واشنطن السابقة عليه.

واعتبر الرئيس روحاني أن مشروع الحظر الأمريكي يستهدف عموم الشعب الإيراني والضغط عليه. وقال في كلمة بعد الاجتماع المشترك لرؤساء السلطات الثلاث: “إن لدى طهران قناعة بأن السياسة الأمريكية ضد إيران والمنطقة والعالم لن تستمر وستفشل”، موضحا أن “أمريكا تواجه اليوم عزلة عالمية أكثر من غيرها من الدول”.

وتابع الرئيس روحاني قائلا في تصريحاته التي نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء اليوم السبت: “إن الولايات المتحدة صارت أكثر انعزالا على الإطلاق، حتى بين حلفائها، بسبب عقوباتها على إيران، وليست هناك أية منظمة دولية تدعم السياسة الأمريكية، وأغلب الدول رفضت الإجراءات الأمريكية الأحادية الجانب ضد إيران”.

واعلن روحاني أن الظروف الحالية أتاحت فرصة كبيرة لتصدير البضائع الإيرانية إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية تتابع بقوة تنفيذ مشروع توفير فرص العمل للمواطنين.