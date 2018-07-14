ضبط 7586 مخالفة هاتف نقال في أول أيام الحملة المرورية للتوعية من استخدام هذا الهاتف اثناء القيادة
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جرينتش+2 06:52
ازمة حادة بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي بسبب قانون “الدولة اليهودية” العنصري

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