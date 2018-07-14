احذروا ربطة العنق لانها تؤثر على تدفق الدم الى الدماغ

أعلن خبراء من مستشفى شليزفيج هولشتاين الجامعي في ألمانيا أن رابطة العنق تؤثر سلباً على تدفق الدم إلى الدماغ.

وذكرت دراسة المستشفى، أن “رابطة العنق تضغط على الأوردة الوداجية والشريان السباتي؛ ما يؤثر سلباً على دورة الدم في الدماغ، واشترك في هذه الدراسة 30 متطوعاً، طلب الباحثون من نصفهم ارتداء أربطة العنق، فيما بقي أعضاء النصف الآخر بدونها، وأجري تصوير مقطعي بالرنين المغناطيسي لهم جميعاً.”

واتضح أن ارتداء رابطة العنق يخفض من كمية الدم المتدفقة إلى الدماغ، بصورة ملحوظة.

كما لفت الأطباء الانتباه إلى أن زي العديد من الشركات والمهن يتطلب ارتداء أربطة العنق بأنواعها. ولكن لم يفكر أحد من أصحاب العمل بضرر هذا “الخنق المقبول اجتماعياً”.