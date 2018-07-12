واشنطن، وقبلها لندن، وتعيدان للمرة الالف بحث إدراج «الإخوان» على لائحة الإرهاب

أعاد «الكونغرس» الأمريكي بحث إدراج جماعة «الإخوان المسلمين»، على قائمة التنظيمات الإرهابية، التي تهدد المصالح الأمنية الأمريكية حول العالم.

وحسب صحيفة «واشنطن فري بيكون» الأمريكية، فإن لجنة الأمن القومي الفرعية في «الكونغرس» عقدت، امس الأربعاء، جلسة استماع لبحث «الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان وأتباعها بالنسبة للولايات المتحدة ومصالحها، وكيفية محاربة هذا الخطر بفاعلية بما في ذلك الخطوات القادمة التي ستتبعها السياسة الأمريكية في هذا الصدد».

ونقلت الصحيفة، عن رئيس لجنة الأمن القومي الفرعية رون ديسانتيس (جمهوري) قوله إن «السياسة الأمريكية فشلت في التصدي لسلوك الجماعة المتشدد ودعمها للجماعات الإرهابية»، مضيفا: «العديد من الدول أدرجت الإخوان على قوائم الإرهاب مثل مصر والسعودية والإمارات».

وتابع: «جماعة الإخوان قوة شيطانية ويجب على السياسة الأمريكية أن تعكس تلك الحقيقة»، مؤكدا أن «إدراج الإخوان كجماعة إرهابية تأخر».

وسبق أن طالب نواب ب«الكونغرس»، في رسالة أرسلوها إلى وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، نهاية 2017، بتصنيف جماعة «الإخوان المسلمون» منظمة «إرهابية».

وفي حزيران 2017، قال تيلرسون، إن تصنيف الجماعة كتنظيم بأكمله على لائحة الإرهاب سيعقد الأمور، موضحا أن «الإخوان» الذين يبلغ عددهم 5 ملايين تم تقسيمهم إلى مجموعات عدة، وأن جزءا منهم يحتلون مواقع رسمية في بلدانهم.

وسبق أن جمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في آذار 2017، نقاشا محتدما داخل البيت الأبيض، بشأن وضع جماعة الإخوان على قامة الإرهاب، كما جمد أمرا تنفيذيا كان يعتزم إصداره بهذا الشأن.