النقابات المهنية والاحزاب القومية واليسارية والاسلامية تتنادى لعقد ملتقى وطني مشترك للتحاور حول الشؤون العامة
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جرينتش+2 04:51
علامة استفهام.. لماذا غاب هنية والسنوار عن وفد حماس الموجود الان في القاهرة ؟

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