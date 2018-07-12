شركة “باي بال” البريطانية تهدد زبونة ميتة بان وفاتها انتهاك لاتفاقية وتطالبها بالتعويض

تفاجأ زوج بريطاني، بارسال شركة “باي بال” لخدمات الدفع الآلي رسالة الى زوجته المتوفاة، قبل ثلاثة أسابيع، تُخطرها بأن “وفاتها انتهكت قوانين الشركة ويُمكن أن تتخذ ضدها إجراءً قانونياً نتيجة لذلك”.

جاء ذلك بعدما بادر الزوج، بابلاغ الشركة، وطلبت منه ارسال نسخة عن شهادة وفاتها ووصيتها وبطاقتها الشخصية، بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية على موقعها اليوم الخميس.

ووفقا لـ “بي بي سي”، فقد أصيب الزوج بالدهشة، بعد تلقيه رسالة من الشركة إلى زوجته، تحمل العنوان التالي: “هام: يرجى قراءة هذه الرسالة بتمعّن”.

ويقول نص الرسالة إن السيدة ديردل (المتوفاة) مدينة للشركة بمبلغ ثلاثة آلاف ومائتي جنيه استرليني (4230 دولار) لأنها “انتهكت الشرط 15.4 سي من الاتفاقية بينك وبين (باي بال) لأننا تبلغنا بخبر وفاتك، وهو انتهاك لا يمكن إصلاحه”.

فما كان من الزوج، إلا التواصل مع هيئة الإذاعة البريطانية، وينتشر الموضوع، وتعتذر الشركة بعد إدراكها لما حدث لزوج الراحلة.

وأخبرت الشركة الزوج بأنها ستولي ما حدث أهمية قصوى، وتفتح تحقيقاً لمعرفة الطريقة التي بُعثت بها تلك الرسالة، في الوقت الذي ألغت طلب الغرامة فوراً، وتقدم المتحدث الرسمي باسمها باعتذار.

من جانبه، علق الزوج على الحادثة بالقول “لست بصدد إحداث أي إشكالات، لكن هدفي أن تدرك (باي بال) وغيرها من المنظمات التي قد تقوم بشيء من هذا القبيل، الضرر الذي يمكن أن تحدثه لشخص ما زال في طور الحزن على وفاة من يحب”.