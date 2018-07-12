التنقلات في صفوف جهاز الامن العام ما زالت متواصلة       

قرر اللواء فاضل الحمود، مدير الأمن العام مدير الأمن العام ، اليوم الخميس، إجراء التنقلات والإلحاقات التالية لعدد من الضباط:

مقدم زيد ابراهيم احمد يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

رائد محمد شفيق ساري يُلحق بالأمن الوقائيز

نقيب فارس عوده عبدالعزيز إدارة عمليات حفظ السلام

ملازم1 فيصل محمد محمود مديرية القضاء الشرطي / كاتب حقوقي

ملازم1 مصعب عبدالله عوده مديرية القضاء الشرطي / كاتب حقوقي

ملازم1 عثمان فتحي محمد مديرية القضاء الشرطي / كاتب حقوقي

ملازم1 ليث رسلان محمد مديرية القضاء الشرطي / كاتب حقوقي

ملازم1 قصي كمال عيسى. مديرية القضاء الشرطي / كاتب حقوقي

ملازم1 عدي اشرف محمود مديرية القضاء الشرطي / كاتب حقوقي

ملازم2 قتيبة حامد عبدالقادر. مديرية القضاء الشرطي / كاتب حقوقي

ملازم2 علي فهيد خليل. الإدارة الملكية لحماية البيئة

ملازم2 محمد خلف محمود مديرية القضاء الشرطي / كاتب حقوقي

ملازم2 معتصم صالح سعد مديرية القضاء الشرطي / كاتب حقوقي

ملازم2 عامر حسين محمد. مديرية القضاء الشرطي / كاتب حقوقي

ملازم2 محمد فواز محمــد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 محمد قاسم خليـــل قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 محمد مازن تركــي. قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2بشير سامي عسكـر قيادة أمن إقليم العاصمة