إتلاف نصف طن جبنة بيضاء لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري

ضبطت بلدية معان الكبرى، اليوم الخميس، نصف طن من مادة الجبنة البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري واتلفتها، وفقا لرئيس البلدية الدكتور أكرم كريشان.

وقال كريشان لـ(بترا) انه وخلال الجولات الرقابية التي تنفذها فرق البلدية في أسواق معان تم التحفظ على نصف طن من الجبنة البيضاء والتي تأكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرا الى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإتلاف هذه الكمية.

وبين أن البلدية حررت العديد من المخالفات بحق بعض المتجاوزين والمخالفين في قضايا المواد التموينية الفاسدة، مشددا على ضرورة التزام التجار والباعة بشروط الصحة والسلامة العامة.

وأشار إلى أنه ومع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتعرض الكثير من المواد التموينية في المحال التجارية والمستودعات إلى التلف ما يقتضي إبلاغ البلدية والعمل على التخلص من تلك المواد الغذائية الفاسدة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع البلدية في حال وجود أي مواد أو أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري لكي تقوم البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.