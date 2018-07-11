4.78 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة

أفادت معطيات إحصائية رسمية، بأن عدد السكان الضفة الغربية وقطاع غزة، قد بلغ عام 2017، نحو 4.78 مليون نسمة؛ منهم 2.43 مليون ذكر و2.35 مليون أنثى.

وأوضح جهاز “الإحصاء المركزي” الفلسطيني في بيان له اليوم الأربعاء، أن عدد سكان الضفة الغربية 2.88 مليون نسمة، بينما بلغ عدد سكان قطاع غزة 1.90 مليون نسمة.

وبيّنت المعطيات الرسمية، أن نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14) سنة بلغت 38.9 في المائة من مجمل السكان فـي فلسطين، والذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) 3.2 في المائة.

وقد بلغت الكثافة السكانية في ذات العام (2017)، نحو 794 فردًا/ كيلومتر مربع. مشيرًا إلى أن بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، توضح أن 10 في المائة من الأسر ترأسها إناث في فلسطين.

وأشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين بلغت 45.3 في المائة من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر) خلال العام 2017.

وذكرت البيانات أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة بلغت 27.7 في المائة في فلسطين، بواقع 17.9 في المائة بالضفة الغربية و43.9 في المائة في قطاع غزة.

ونوهت إلى أن نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فأعلى قد بلغت 17.3 في المائة، أما نسبة الأفراد الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية فبلغت 8.4 في المائة.

وبلغت نسبة الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر 3.3 في المائة، وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور والإناث.

وارتفع إنفاق الفرد في الضفة الغربية في عام 2017 مقارنة بالعام 2011، من 188 دينار أردني لعام 2011 إلى 220 دينارًا أردنيًا عام 2017 أي بزيادة مقدارها 17 في المائة. بينما انخفض في قطاع غزة من 110 دنانير عام 2011 إلى 91 دينارًا اردنياً عام 2017 أي بتراجع مقداره 17.3 في المائة.

ولفتت البيانات الرسمية، النظر إلى أن معدل الفقر بين الأفراد في فلسطين خلال العام 2017 وفقًا لأنماط الاستهلاك الشهري 29.2 في المائة؛ بواقع 13.9 في المائة بالضفة الغربية و53 في المائة بقطاع غزة.

وأظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017 أن 96.6 في المائة من الأسر لديها خط نقال، وأن نسبة امتلاك هاتف نقال ذكي 84.2 في المائة، وأن 43.1 في المائة لديها حاسوب. منوهة إلى أن 51.7 من الأسر في فلسطين لديها اتصال بالإنترنت.

وذكرت أن عدد الأفراد المؤمن عليهم صحيًا في فلسطين 78.9 في المائة من مجمل السكان، 31.7 في المائة لديهم تأمين صحي حكومي، 15 في المائة لديهم تأمين وكالة، و1.7 في المائة لديهم تأمين خاص.

وأشارت بيانات التعداد العام، إلى أن 255 ألفًا و228 فردًا في فلسطين لديهم صعوبة/ إعاقة واحدة على الأقل.

وبلغت نسبة الأسر الفلسطينية التي تعود ملكية المسكن فيها لأحد أفراد الأسرة حوالي 84.6 في المائة، في حين أن نسبة الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة 8.3 في المائة.

وتفيد بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، بأن 62.4 في المائة من الأسر في فلسطين يستخدمون مياه الشرب الآمنة؛ حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث 95.1 في المائة في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة 11.4 في المائة.

وتشير إلى أن 99.7 في المائة من الأفراد في فلسطين يستخدمون الصرف الصحي المحسن؛ حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية 99.6 في المائة وفي قطاع غزة 99.9 في المائة.