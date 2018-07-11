وفد قيادي من حماس يصل القاهرة لعقد مباحثات مع مسؤولين مصريين

قال فوزي برهوم، الناطق بإسم حركة “حماس”، اليوم الأربعاء، إن وفدا من قيادة الحركة سيصل مساء اليوم إلى القاهرة.

وأضاف برهوم، في تصريح صحفي، أن زيارة وفد الحركة تأتي بناءً على دعوة مصرية.

وأوضح أن الزيارة تأتي لـ “تباحث العلاقات الثنائية مع المسؤولين المصريين، إلى جانب التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي”.

وأشار إلى أن الوفد يترأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وبعضوية كل من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وحسام بدران وعزت الرشق وروحي مشتهى.

وتأتي زيارة وفد “حماس” إلى القاهرة، في ظل مؤشرات عن استعداد القاهرة لإطلاق مبادرة جديدة للمصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح” و”حماس”.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، قد كشف النقاب عن لقاء سيجمعه مع مسؤولين مصريين، في القاهرة، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية.

جدير بالذكر أن انقساما سياسيا وجغرافيا يسود أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران 2007، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بينما بقيت حركة “فتح” تدير الضفة الغربية، فيما لم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين “فتح” و”حماس” والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 تشرين أول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس” أثناء فترة حكمها للقطاع.