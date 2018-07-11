النقابات المهنية والاحزاب القومية واليسارية والاسلامية تتنادى لعقد ملتقى وطني مشترك للتحاور حول الشؤون العامة
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جرينتش+2 04:54
“فاينانشيال تايمز ” تكشف اوسع مغادرة للعمالة الأجنبية في تاريخ السعودية 

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