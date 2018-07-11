سبحان الله .. العمل بالليل مضر بالصحة مثلما ان الكسل بالنهار مضر ايضاً 

كشفت دراسة طبية مشتركة اجرتها جامعة واشنطن وسري البريطانية ، أن العمل خلال الليل يزيد عرضة الإنسان للإصابة بالجلطة وأمراض القلب والسرطان، بسبب ما يتعرض له الجسم من تغيير في عملية التمثيل الغذائي.

وذكرت صحيفة الديلي ميل أن “الدراسة اظهرت أن العمل بنظام المناوبات الليلي يربك عددا من العمليات الكيميائية التي اعتاد الجسم على القيام بها في أوقات محددة”.

واضافت أن “العمل الليلي يؤثر بشكل سلبي على عملية التمثيل الغذائي في الجسم وهو ما يؤدي إلى هضم غير سليم للطعام بخلاف ما يحصل لدى من يعملون نهارا ويخلدون إلى النوم ليلا”.

وقالت الباحثة في جامعة سري، ديبرا سكين، إن ” الجسم يضبط أوقات تفاعلاته بناء على ما يصل إليه من طعام، وبالتالي حين يتعود الإنسان على الأكل والعمل في فترة الليل عوض النهار يحصل التباس في الجسم”.

ويعد ارتباك عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان من الأسباب البارزة لأمراض خطيرة مثل السمنة والسرطان والكلى.