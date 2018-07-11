رصاص الاعراس ..اصابة طفل بعيار ناري طائش في عجلون

أصيب طفل (8 سنوات) بعيار ناري في بلدة اوصره اثناء سهرة عرس لاحد المواطنين في البلدة مساء امس الثلاثاء، حيث تم اسعاف الطفل الى مستشفى الاميرة هيا العسكري وحالته العامة متوسطة.

واشار مدير شرطة محافظة عجلون العقيد محمد منيزل الذي تواجد في الموقع، الى انه تم ضبط السلاح الذي اطلق منه النار والمتسبب وتم اخذ عطوة امنية.

واكد العقيد منيزل انه لن يتم التهاون مع مرتكبي اطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات نظرا لما تسببه من خطر على السلامة العامة والارواح والممتلكات، داعيا مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس الامنية المحلية ومختلف الفعاليات المجتمعية الى تعزيز الوعي المجتمعي والتنبيه لخطورة الظاهرة التي باتت تؤثر سلبا على السلم والامن المجتمعي.