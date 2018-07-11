بعدما تجاهلهم الاحياء.. الموتى يوقفون العبث بقبورهم حول قلعة القطرانة

أوقفت الجهات المختصة في محافظة الكرك أعمال الصيانة في محيط قلعة القطرانة مساء أمس الثلاثاء، بعد اكتشاف وجود تلال ترابية تحتوي رفات موتى.

وقال مدير أثار المحافظة خالد الطراونة إن تلالا ترابية حول القلعة تم التعامل معها لازاحتها تبين أنها تحتوي على رُفات موتى، وجرى إيقاف العمل فيها إلى حين التعامل معها وفق القواعد الشرعية والقانونية.

ونفى مدير السياحة محمود الصعوب اي علاقة للمديرية أو الوزارة بشكل عام بأي أعمال جرت في المنطقه، قائلا أن الدور المناط بنا هو تسويق الموقع الاثري أو السياحي ولا يشمل إجراء عمليات الصيانة او الحفر.

وأكد متصرف لواء القطرانه احمد بركات الزهير أن قرارا اتخذ بايقاف العمل وتشكيل لجنة من الجهات المختصة من البلدية والاوقاف والمركز الامني وسلاح الهندسة الملكي لغايات متابعة الموضوع.

واضاف أن جميع الأعمال التي جرت في محيط القلعة تستهدف تنفيذ مشروع تأهيل وصيانة من الداخل والخارج ومنها كميات من الطمم الترابي والتي تبين أنها قبور.

وأشار إلى التعامل مع هذه الرفات وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية ومن خلال الجهات المختصة ليصار إلى إعادة دفنها في موقع اخر.