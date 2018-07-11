المطربة المغربية الناشئة دنيا بطمة تُصاب بنوبة غرور مبكر قد يقضي عليها 

صرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة، خلال لقاء صحافي أنها أكبر من الأغاني ونسبة المتابعين لها، وأن اسمها هو الأصل.

وعلقت في تصريحاتها: “اسم دنيا بطمة أكبر من الأغاني، وأكبر من أي شي، وأكبر من نسبة المشاهدين، موأكبر من أي حاجة، بإمكاني أمشي أغنية عشان نسبة المشاهدة، بس لما أنزل أغنية أنا حابة الأغنية أوصلها للناس بس أنا حابة أوسع اسمي، مش الأغنية تكبرني أنا مش هذا النوع، أنا نوع خاص بكبر باسمي، الحمدلله اسمي كبر، ومش محتاج اشتهر بسبب أغنية”.

وعبرت بطمة عن رغبتها في تغيير خطها الغنائي الذي اعتادته، مبينة أن الأغنية الطربية ضرورة كي تخرج من عباءتها.

يذكر أن الفنانة المغربية كانت أعلنت خلال مؤتمر صحافي على هامش مشاركتها في مهرجان بالمغرب، أنها تصالحت مع حماتها بعد سنوات من الخلاف والصراع، مؤكدة “أنه لن يسمع أحد بعد اليوم عن الخلافات بينهما”.