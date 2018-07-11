الجيش المصري يجندل 11 إرهابياً خلال تبادل لإطلاق نار في سيناء

أعلن مصدر أمني مصري، اليوم الأربعاء، مقتل 11 “إرهابيًا” في تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن بمدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

وقال المصدر في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية المصرية، إن “الأجهزة الأمنية نجحت في استهداف إحدى البؤر الإرهابية بمنزل مهجور بمدينة العريش”.

وأضاف أنه “عقب تبادل إطلاق النيران، لقي 11 عنصرًا تكفيريًا مصرعهم وضبط بحوزتهم بنادق آلية، وتم تفكيك عبوتين ناسفتين كانتا بحوزتهم”. .

ولم توضح الوكالة وجود إصابات أو قتلى في صفوف قوات الأمن من عدمه، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل بشأن الواقعة.

وتنفي بيانات للشرطة والجيش عادة، ما تردده منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن قتل عزل في سيناء، وتؤكد أن القوات لا تواجه إلا “عناصر إرهابية” وتتخذ كل الاحتياطات حتى لا يقتل مدني في أي اشتباكات.

يأتي ذلك الاشتباك، ضمن عملية أمنية انطلقت في 9 شباط الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، تستهدف مواجهة مسلحين بسيناء، ودلتا مصر، ومنطقة الظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تحديد موعدة لنهاية العملية.