اخماد حريق اجهز على 100 دونم في منطقة الكرك

أتى حريق، شب مساء أمس، على مساحة تقدر بحوالي 100 دونم من ارض مزروعة بالعنب والزيتون، في منطقة الشهابية غرب الكرك.
وتمكنت فرق الإطفاء بدفاع مدني الكرك من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للمناطق المجاورة.
وما من كاتبٍ إلا سيفنى ويُبقي الدهرُ ما خطت يداهُ فلا تكتبْ بخطكِ غير شيءٍ يسركَ في القيامةِ... إقرأ المقال
أتى حريق، شب مساء أمس، على مساحة تقدر بحوالي 100 دونم من ارض مزروعة بالعنب والزيتون، في منطقة الشهابية غرب الكرك.
وتمكنت فرق الإطفاء بدفاع مدني الكرك من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للمناطق المجاورة.
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