ماجد المصري يخوض الـ«بحر» للوصول الى الدراما الصعيدية

يخوض الفنان المصري ماجد المصرى الدراما الصعيدية والبطولة المطلقة لأول مرة من خلال مسلسل “بحر”، وهو الاسم النهائى للعمل، حيث تم التعاقد الأيام الماضية مع المنتج تامر مرسى، ويعقد جلسات عمل بينهما لاختيار مخرج العمل الأيام القليلة المقبلة واختيار فريق العمل، ولم يتم حسم عرض العمل فى موسم دراما رمضان 2019 أو خارجه حتى الآن.

ويعد اسم المسلسل “بحر” هو الاسم النهائى للعمل، واسم بطل العمل خلال الأحداث، ويكتبه السيناريست أحمد عبد الفتاح، الذى بدأ بالفعل فى كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، حيث تدور أحداثه فى إطار الدراما الصعيدية.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان ماجد المصرى مسلسل “الطوفان” الذى جسد فيه شخصية الشيخ خالد زوج الفنانة وفاء عامر، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه على التليفزيون، وشارك فى بطولة العمل كل من أحمد زاهر وهنا شيحة وأيتن عامر وفتحى عبد الوهاب وآخرين من النجوم.