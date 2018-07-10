فتوى بتحريم تسهيل تمليك أي جزء من أرض فلسطين للأعداء

أصدر محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، فتوى، تحرّم تسهيل تمليك أي جزء من القدس وأرض فلسطين للأعداء.

جاء ذلك في ظل محاولات سلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، من خلال مناقشة مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في الفتوى بحسب بيان دائرة الافتاء، اليوم، إن “أرض فلسطين خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وتمليكها للأعداء”.

وأضاف: ” يأثم من يبيع أرضه لأعدائه، أو يأخذ تعويضا عنها”.

وتابع أن “بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم، يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مُخرج من الملّة، ويعتبر فاعله مرتداً عن الإسلام خائناً لله، ورسوله، ودينه، ووطنه”.

وبيّن أنه من أقدم على هذا الفعل “يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين”.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في برلمان الاحتلال الـ “كنيست” قد ناقشت، امس الاول الأحد، مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.