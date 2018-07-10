الفلكي المغربي علي العيس : اذا ظهر “الاحمر” في درعا انتظروا تحرير الرقة

كتب الفلكي المغربي علي العيس على صفحته الشخصية على الفيسبوك، توقع جديد حول سوريا، واصفاً اياه بمرفق ما سيجري في المرحلة المقبلة حيث قال العيس: منذ حوالي الشهر قلت ان كاميرات الاعلام ستكون بشكل مفاجئ في الرقة، ليكمل العيس موضحاً ماقاله : لقد كتبت لكم منذ حوالي الشهر ان امراً عظيماً في الجنوب سيحدث وان الجيش سوف ينتصر من ثم سيكون الجيش السوري بشكل مفاجئ في الرقة.

وهذا ماسوف أقوله اليوم, سيكون استسلام عصابات التكفير في الجنوب السوري استسلام شامل في غضون ايام وسيموت الرجل ذو اللحية الحمراء وهو محرك الفتن الطائفية ومشعل بذور الفتنه في المنطقة وموته سيشكل صدمة للجميع، واسمه المكنى بابا الفداء وهو قصير القامة.

سنرى دخول وحدات جيش سوريا الى الرقة بشكل مفاجى وسيكون برضى وتراضي بين الكرد السوريين وجيشهم السوري الوطني الحكومي ، وسيكون امراً عظيماً في عين عيسى بسببه يخرج التركي من الاراضي السورية والعلم عند الله.