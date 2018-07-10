السلطات العراقية تلقي القبض على شخص ادعى أنه “السيد المسيح”

قالت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش إن قوات الأمن العراقية قد اعتقلت شخصا يدعي أنه السيد المسيح بتهمة الدجال والاحتيال .

وأوضحت القيادة، في بيان صادر عنها، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع قوة من جهاز الأمن الوطني (مرتبط بمكتب رئيس الوزراء) تمكنت من اعتقال طارق هاشم المتهم بالدجل والاحتيال في منطقة الغزالية غربي بغداد .

وأضافت القيادة أن هذا الشخص ادعى أنه السيد المسيح وروج لهذا من خلال مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأشارت قيادة العمليات، في بيانها، إلى أن اعتقاله جاء من أجل القضاء على ظاهرة الدجل والاحتيال واستغلال البسطاء من عامة الشعب .

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد روجت خلال الأيام القليلة الماضية مقطعا مصورا يظهر فيه شخص عراقي يدعي إنه المسيح عيسى، وأنه جاء لـتخليص البشرية، ولإقامة العدالة في الأرض .

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أشخاص يدعون النبوة لاسيما في العراق ودول عربية وإسلامية عديدة.