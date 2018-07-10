الأسد يتعهد بتنشيط المسار السياسي ومكافحة الإرهاب حتى تحرير كل الأراضي السورية مهما كانت الجهة التي تحتلها
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جرينتش+2 09:51
السلطات الاسرائيلية تفرج عن السائحة التركية المتهمة بمساعدة حماس ولكن بشروط

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