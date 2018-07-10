الدفاع المدني يدعو إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم أثناء حدوث الهزات الأرضية، وفقاً للتعليمات التالية .. 

دعت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى ضرورة إتباع الإرشادات التالية عند تعرض منطقتك لهزة أرضية :

الإجراءات المتبعة أثناء حدوث الزلازل:

عند الشعور بالهزة الأرضية يجب المحافظة على الهدوء وعدم الانفعال . يحتمي المتواجدون داخل المباني تحت الطاولات وبالقرب من الزوايا وبعيداً عن الجدران الجانبية والنوافذ لتجنب تطاير الزجاج والابتعاد عن الأجسام التي يمكن أن تسقط على الأرض نتيجة الاهتزاز. عدم استخدام المصاعد أثناءعملية الإخلاء . إغلاق وقطع وعدم استخدام مصادر الطاقة المختلفة إن أمكن . الاستماع إلى التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة . عدم استعمال الهاتف إلا للضرورة القصوى . إذا كنت في الشارع عليك الابتعاد عن المباني والجسور وأسلاك الكهرباء وتجنب السير في الأماكن غير الآمنة . إذا كنت في السيارة تجنب السير على الجسور وتحت الأنفاق وبجانب المباني وقم بايقاف سيارتك في مكان آمن وعلى يمين الشارع مع إطفاء المحرك وغادرها إن أمكن إلى موقع أكثر أماناً .

الإجراءات المتبعة ما بعد حدوث الزلزال

تفقد عائلتك والأشخاص الذين هم حولك وجيرانك وتعرف على إصاباتهم وأعمل على مساعدتهم وتقديم الخدمة الاسعافية لهم شريطة الحفاظ على سلامتك أولاً . إخلاء المباني بشكل كامل وبهدوء ونظام حسب خطة موضوعة مسبقاً والعمل على إخلاء المصابين من أماكن الخطر إلى أماكن آمنة بإشراف الجهات المعنية أو بالتعاون مع ذوي الخبرة والاختصاص . أفتح المذياع للاستماع إلى آخر التعليمات والإرشادات . لا تستعمل الهاتف إلاإذا كانت هناك حياة شخص معرضة للخطر حتى لا يزداد الضغط على الخطوط المخصصة لأغراض الإنقاذ والخدمات الطبية . لا تقترب من المباني التي تعرضت للتصدعات لأن الهزات الأرضية اللاحقة قد تدمرها تماماً. افحص مرافق البيت وافصل التيار الكهربائي ومصادر الطاقة الأخرى واقفل صمام الماء الرئيسي . كافح الحريق إذا نشب وتخلص من المواد الخطرة المسكوبة مثل المواد البترولية وإذا شعرت أنك بحاجة لمساعدة لا تتردد في الاتصال مع الدفاع المدني . افحص المواد التموينية ولا تأكل أو تشرب شيئاً مكشوفاً قرب مكان تحطم الزجاج . لا تستمع إلى الشائعات . كن مستعداً للهزات التي تعقب الزلزال الرئيسي فقد تحدث المزيد من الأضرار غير المتوقعة إذا كنت تشك في وجود تسرب غاز لا تستعمل مفاتيح الكهرباء لأن الشرر قد يؤدي إلى حدوث حريق. البس الأحذية عند وجودك قرب الأنقاض والزجاج المحطم . ابتعد عن التجمهر في مكان الانهيار فقد يعرضك للخطر ويعيق عمل الأجهزة الرسمية . لا تتردد بالإتصال علىهاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

وهكذا فعند الشعور بهزات ارضية، يجب الانتباه إلى أن الثواني الأولى من حدوث الهزّة، تُعتبر مصيرية، وتنطوي على احتمالات أعلى للنجاة، خصوصًا عندما يحافظ الشخص على برودة أعصابه وقيامه بردود فعل سريعة.

وفيما يلي أهم الإرشادات في حال حدوث زلازل:

داخل المنازل والمباني

1- في حال وجود إمكانية للخروج من المباني والمنازل في ثوان معدودة، يجب الخروج إلى باحات مفتوحة.

2- إن لم يكن بالإمكان الخروج من المباني والمنازل بسرعة كافية، من الأجدر الدخول إلى الغرف الآمنة (المحصنة) وترك أبوابها مفتوحة.

3- إن لم يكن بالإمكان الخروج من المباني بسرعة كافية ولم تحتو هذه المباني على غرف آمنة، فإنه من الأفضل الخروج إلى غرفة الدرج والنزول إلى مخرج المبنى إذا كان ذلك ممكنًا.

4- إن لم تتوفر الشروط السابقة، وفقط عندها، يجب الجلوس تحت قطعة أثاث ثقيلة، أو الجلوس على الأرض بشكل ملاصق للحائط الداخلي.

5- يُمنع استخدام المصاعد أثناء وبعد الهزة الأرضية.

الشارع

1 الابتعاد عن المباني المرتفعة مسافة كافية والبحث عن ساحات مفتوحة واسعة.

2-الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والهاتف.

3- عدم استخدام الهواتف من المباني المنهارة أو المصابة.

4- عدم التجمهر في مكان واحد لعدم إعاقة الأجهزة الرسمية (كسيارات الإسعاف وغيرها)، ولعدم التعرض لخطر الإصابة من التدافع بسبب الاكتظاظ.

الشواطئ

1- يجب ترك شاطئ البحر بصورة فورية خوفا من أمواج تسونامي محتملة، والابتعاد عن الشاطئ لمسافة كيلومتر واحد على الأقل.

2- إن تعذر ترك الشاطئ يجب الصعود إلى الطابق الرابع فما فوق لمبنى محاذ له.

3- عدم العودة إلى الشاطئ خلال 12 ساعة على الأقل من وقوع الهزة.

بعد وقوع الزلزال

من الجدير بالذكر أن الزلزال تتبعه عدّة هزّات ارتدادية قد تكون أخف قوّة منه أو أكثر شدّة منه، وقد تستمر الهزات الارتدادية لعدة أيام بعد حدوثه، لذا يتوجب على الشخص أيضًا أن يتّبع التعليمات التالية:

1- يجب تفقد العائلة والأشخاص المتواجدين والتعرف على إصاباتهم وعدم محاولة إسعافهم بشكل كامل في المواقع الخطرة وتثبيت الكسور وإيقاف النزيف بشكل سريع.

2- فصل كافة المفاتيح الرئيسية للغاز والكهرباء.

3- البحث عن أماكن سليمة قريبة تحتوي على مذياع أو تلفزيون لمراقبة النشرات الرسمية وأخذ التعليمات منها.

4- عند الخروج للبحث عن أماكن آمنة، يجب الابتعاد عن الجدران الخارجية للمباني والمنازل ومن النوافذ والرفوف.

5- اعتمار خوذ أو وضع أغراض فوق الرأس للوقاية من الحجار المتساقطة.

6- التخلص من المواد القابلة للاشتعال.

* ملاحظة: الهزات تنتهي بعد مرور ثوان معدودة.