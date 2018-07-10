الدفاع المدني يدعو إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم أثناء حدوث الهزات الأرضية، وفقاً للتعليمات التالية .. 
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جرينتش+2 05:54
الجيش السوري يستعد لخوض ” ام المعارك ” ضد تجمع الارهابيين في ادلب

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