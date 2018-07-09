الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي وتسقط عدداً من صواريخ العدوان
أهم العناوين
جرينتش+2 05:34
وفد من منظمة التحرير يزور دمشق اليوم لبحث المستجدات السياسية وصفقة القرن واوضاع المخيمات

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني