وفاة شاب ثلاثيني اضرم النار في نفسه باربد

توفي اليوم الاثنين بمستشفى الاميرة بسمة التعليمي بإربد ثلاثيني متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الشديدة، بحسب مدير المستشفى الدكتور محمد بني ياسين.
وقال بني ياسين، ان “الثلاثيني توفي جراء اضرام النار بنفسه في منزله قبل يومين”.
وما من كاتبٍ إلا سيفنى ويُبقي الدهرُ ما خطت يداهُ فلا تكتبْ بخطكِ غير شيءٍ يسركَ في القيامةِ... إقرأ المقال
توفي اليوم الاثنين بمستشفى الاميرة بسمة التعليمي بإربد ثلاثيني متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الشديدة، بحسب مدير المستشفى الدكتور محمد بني ياسين.
وقال بني ياسين، ان “الثلاثيني توفي جراء اضرام النار بنفسه في منزله قبل يومين”.
كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني