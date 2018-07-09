وفاة شاب ثلاثيني اضرم النار في نفسه باربد

توفي اليوم الاثنين بمستشفى الاميرة بسمة التعليمي بإربد ثلاثيني متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الشديدة، بحسب مدير المستشفى الدكتور محمد بني ياسين.

وقال بني ياسين، ان “الثلاثيني توفي جراء اضرام النار بنفسه في منزله قبل يومين”.