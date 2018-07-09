مجلس النواب يشرع الأحد المقبل بمناقشات البيان الوزاري ومشروع الثقة بحكومة الرزاز

يبدأ مجلس النواب صباح يوم الأحد المقبل مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز ، فيما يرجح أن يصوت المجلس على الثقة بالحكومة نهاية الاسبوع القادم على أبعد تقدير.

واستمع المجلس الى البيان الوزاري لحكومة الرزاز والذي تطلب الثقة على اساسه ، وذلك في اولى جلسات المجلس بالدورة الاستثنائية اليوم الاثنين برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة .

ويسبق ماراثون مناقشات الثقة لقاءات يعقدها رئيس الوزراء مع الكتل النيابية والنواب المستقلين ، كما وافق المجلس على تحديد مدة مناقشات الثقة بواقع 30 دقيقة للكتلة النيابية ، و15 دقيقة النائب المستقل .

ويتوجب تصويت الأغلبية المطلقة (نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد) للحصول على الثقة استنادا للمادة 53 من الدستور التي تلزم كل وزارة تُؤلف التقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب لطلب الثقة خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً ، وإذا كان غير منعقد فيدعى للإنعقاد في دورة إستثنائية.

ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور إسحق الفرحان الذي وافته المنية الجمعه الماضية .

وكان أمين عام المجلس فراس العدوان تلا نص الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من اليوم الاثنين من أجل مناقشة البيان الوزاري الذي تطلب حكومة الرزاز الثقة على أساسه .