قناة العبرية -العربية سابقاً- تتقدم الزحف السعودي الذليل نحو التطبيع مع الصهاينة

أدان المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع إقدام قناة العربية على ارتكاب “نكبة إعلامية” وتطبيع مجاني وتزييف لحقائق تاريخية تتعلق بنشأة الكيان الصهيوني.

وقال المركز في بيانه : “دون اية مهنيّة علمية وبانحياز صارخ للاحتلال الظالم بثت قناة العربية فيلماً وثائقياً يتحدث عن نشأة الكيان الصهيوني، متجاهلا الوقائع التاريخية والأحداث الموضوعية”.

وأضاف “أمام هذا السقوط المخزي لقناة العربية العبرية، ندين بأشد العبارات وأقساها هذه النكبة الإعلامية الفاضحة والتي تأتي في سياق مسلسل التطبيع المشؤوم والترويج لرواية كاذبة لنشأة الكيان الصهيوني”.

وأكد المركز رفضه استخدام بعض الجهات السياسية والإعلامية القضية الفلسطينية مبررا لإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وشدد على أن “تاريخ القضية الفلسطينية تاريخ حاضر وواضح ولن تنجح قناة العربية ولا غيرها في تزييف وقائع التاريخ”.