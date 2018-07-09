الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي وتسقط عدداً من صواريخ العدوان
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جرينتش+2 10:20
رحيل أكبر معمرة في أوروبا عن ١١٦ سنة فقط لا غير

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