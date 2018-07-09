تعثر تصوير فيلم “3 شهور” لاحمد السقا في امريكا لاسباب مجهولة

اتفق الفنان المصري أحمد السقا مع عدد من أبطال فيلمه الجديد “3 شهور” على عدم الحديث عن الأزمة الإنتاجية التي عصفت بالفيلم في أمريكا، واضطرتهم للعودة إلى القاهرة دون تصوير أي مشاهد هناك، رغم وجودهم منذ ما يزيد عن 3 أسابيع.

وقال مصدر من داخل الفيلم، إن السقا يبحث مع مسؤولي الجهة المنتجة مصير الفيلم، سواء باستكماله أو نقل عملية إنتاجه إلى جهة أخرى، مضيفاً أن الفيلم بات من المؤكد عدم لحاقه بموسم عيد الأضحى كما كان مخططاً له منذ انطلاق تصويره.

ويشارك في بطولة “3 شهور” منى زكي وخالد الصاوي وروجينا، وهو من خراج محمد سامي.