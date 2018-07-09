تجمع “اسناد” يحيي ويبارك إنتصارات الجيش السوري الاخيرة في الجنوب

بمناسبة انتصارات الجيش السورية في الجنوب، اصدر تجمع “اسناد” البيان التالي ..

اللجنة التنفيذية لـ تجمع اعلاميون ومثقفون اردنيون من اجل سورية المقاومة – اسناد؛ تحيي وتبارك إنتصارات الجيش العربي السوري على الانجازات التي حققها على الجبهة الجنوبية لسورية على الحدود مع الاردن ، والحاقه هزيمة منكرة بالعصابات الارهابية ومن يقف خلفها .

ويؤكد تجمعنا ” اسناد ” ان هذه الانتصارات التي ستستكمل في كل المنطقة الجنوبية والشرقية وكل أرض عربية سورية..هو انتصار لشعبنا العربي الأردني ايضا، وأمنه القومي وضماناً لمصالحه الوطنية الاستراتيجية.. وردعا للارهاب من ان يمتد الى وطننا الغالي اوعلى حدودنا.

ونؤكد ان هذا الانتصار العظيم ينسجم مع انتماء الشعب العربي السوري والتفافه حول دولته وقيادته الحكيمة وقائده المميز الشجاع .. وهي دليل على عزلة الجماعات الارهابية وافتضاح المؤامرة والحرب الكونية التي شنت على مدى 7 سنوات ونيف على سورية ؛ بتنظيم ودعم وتمويل وتسليح وتدريب وتجنيد زعران وارهابيي العالم من عشرات الدول من قبل عواصم الغرب الاستعمارية والولايات المتحدة والكيان الصهيوني والرجعيتين التركية والعربية .. وهي الحرب التي استهدفت فيها الشعوب العربية ايضا في كل من العراق واليمن وليبيا والجزائر ومصر وتونس بفض النظر عن بعض انظمتها.

وبالمناسبة فان تجمعنا يحيي ويقدر عاليا كل من وقف ويقف الى جانب الدولة الوطنية السورية واسهم في صمودها وانتصارها بمواجهة الحرب الصهيوامريكية الاوروبية الغربية الرجعية – وبخاصة روسيا وايران والصين وفنزويلا وغيرها .

نكرر يقيننا الذي اشرنا اليه مرارا بان سورية منتصرة لا محالة وأنها على مقربة قريبة من تحرير الجولان العربي السوري .. وما هو اكثر .