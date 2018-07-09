الملحق العسكري بسفارة اليمن في الأردن وأبناؤه يعتدون على زميلهم المسؤول المالي

كشفت وثائق رسمية تداولتها مواقع إخبارية يمنية، تعرض أحد موظفي سفارة اليمن لدى الأردن، إلى اعتداء بـ”الخناجر” على يد الملحق العسكري في السفارة.

وبحسب نص الشكوى التي تقدم بها المسؤول المالي والإداري في السفارة عبد الرحمن محمد مفلح، للسفير علي أحمد العمراني، فإن اثنين من أبناء الملحق العسكري علي الكليبي، شاركا في الاعتداء عليه أيضًا.

وقال مفلح في شكواه إن”الكليبي وابنيه اعتدوا عليَّ بالضرب المبرح، وتهجَّموا عليَّ بالألفاظ النابية، مُشهرين السكاكين والخناجر، دون سبب سوى أنني أقوم بمهامي القانونية، وتنفيذ التوجيهات الصادرة منكم”.

وأشار مفلح إلى أن الكليبي “تهجَّم عليه سابقًا، وقدَّم شكوى بذلك، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء رادع بحقه، ما أدى إلى تطاوله، والتمادي بالاعتداء عليه مرة أخرى”، على حدّ قوله.

بدوره، رفع السفير العمراني كتابًا إلى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، تضمن “إفادة القنصل سالم المحوري، والسكرتير أول عبدالملك حاتم”، بخصوص الاعتداء على الموظف مفلح.

وأضاف اليماني:”علمًا بأنه قد سبق الرفع بموضوع التهديد الذي تعرَّض له المسؤول المالي والإداري سابقًا من قِبل الملحق العسكري علي أحمد الكليبي”.

وأشارت مواقع إخبارية يمنية، إلى أن الكليبي”انتهت فترة عمله أكثر من مرة، لكن جرى التمديد له بحكم صلة المصاهرة مع نائب الرئيس علي محسن”.