اللهم لا حسد.. راغب علامة يغني بالمغرب لقاء اجر ضخم 

تعرض النجم اللبناني راغب علامة لحملة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تسرب حول أجره الضخم، المقرر أن يحصل عليه مقابل احيائه حفلاً غنائياً، ضمن مهرجان “إفران” الدولي بالمغرب في نسخته الثالثة.

مصادر صحفية كشفت عن تقاضي راغب علامة أجراً يصل إلى 800 ألف درهم مغربي، وهو ما انتقده الجمهور المغربي، حتى أنهم اطلقوا حملات للهجوم على راغب ومنظمي المهرجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن مدينة إفران تعاني من ضعف البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والصحية، ورأى المنتقدون أنه من الأولى توجيه مثل هذه المبالغ لحل مشاكل المدينة بدلاً من الصرف بسخاء على الحفلات الغنائية.

من ناحية أخرى، طرح راغب علامة مؤخراً كليب جديد لأغنية “اللي باعنا”، من كلمات محمد البوغا، ألحان محمود خيامي، توزيع مدحت خميس.