القبض على عصابة اثناء محاولتها تهريب 235 الف حبة مخدرة خارج الاردن

أحبطت مكافحة المخدرات تهريب 235 ألف حبة مخدرة ، والقت القبض على سبعة أشخاص تورطوا في اخفائها داخل احدى المركبات الشحن لتهريبها خارج المملكة.

وقال مصدر امني ان فريقاً تحقيقياً وبمتابعة من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ أيام تتبع معلومات وردت اليهم حول قيام مجموعة من الأشخاص بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والعمل على اخفائها داخل احدى مركبات الشحن في مخابئ سرية من اجل تهريبها إلى خارج المملكة عبر احد المعابر الحدودية .

وأضاف المصدر ان التحقيقات وجمع المعلومات مكنت فريق التحقيق من تحديد هوية سبعة اشخاص تورطوا في القضية ، اضافة إلى تحديد المركبة المستخدمة في عملية التهريب وموعد نقلهم للمواد المخدرة باتجاه المعبر الحدودي ووضعت خطة لضبط المركبة أثناء تحركها ومداهمة المتورطين والقبض عليهم.

وتابع المصدر انه وفي الموعد المحدد تم متابعة مركبة الشحن المذكورة وجرى إيقافها في احدى مناطق العاصمة وضبط سائقها ، وبتفتيشها عثر داخل مخابئ سرية في جسم المركبة على 235 ألف حبة مخدرة ، وبعد تحديد مكان تواجد المتورطين الستة الآخرين في القضية تمت مداهمتهم وبإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة والقي القبض عليهم جميعا وبوشرت التحقيقات تمهيداً لإحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.