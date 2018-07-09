الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي وتسقط عدداً من صواريخ العدوان

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء امس لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص وأسقطت عددا من الصواريخ وأصابت إحدى الطائرات المعادية.

وأعلن مصدر عسكري سوري في تصريح لـ سانا أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت مساء اليوم لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت عددا من الصواريخ التي كانت تستهدف المطار وأصابت إحدى الطائرات المهاجمة وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء.

وجاء العدوان الإسرائيلي بالتزامن مع الانكسارات المتتالية للإرهابيين في درعا حيث ينفذ الجيش العربي السوري عملية عسكرية واسعة ضد المجموعات الإرهابية منذ نحو 15 يوما تمكن خلالها من تحرير عشرات القرى والبلدات وارغم المجموعات المسلحة في مناطق أخرى على الاستسلام وتسليم أسلحتها وذخيرتها.

وتدخل العدو الإسرائيلي خلال الفترة الماضية أكثر من مرة لدعم أدواته الإرهابية المنهارة حيث تؤكد عشرات التقارير الميدانية والاستخبارية الارتباط الوثيق بين هذه التنظيمات الإرهابية والعدو الإسرائيلي وتنسيقهما المفضوح إضافة إلى العثور على أسلحة إسرائيلية داخل أوكار الإرهابيين في العديد من المناطق آخرها كان في جوبر بالغوطة الشرقية.