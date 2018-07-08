ضبط مهرب مخدرات ومطلوب أمنياً في البادية الشمالية

القى البحث الجنائي وشرطة البادية الشمالية القبض على احد تجار المواد المخدرة في احدى مناطق البادية الشمالية وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات.

وقال مصدر امني ان معلومات وردت للعاملين في قسم بحث جنائي البادية الشمالية حول حيازة احد الأشخاص كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل منزله ضمن منطقة الاختصاص بقصد الاتجار، وبوشر بجمع المعلومات حول ذلك الشخص لإلقاء القبض عليه وضبط ما بحوزته من مواد مخدرة.

واضاف بانه وصباح هذا اليوم جرت مداهمة منزل المشتبه به باسناد من مديرية شرطة البادية الشمالية، حيث القي القبض عليه وبتفتيش المنزل تم ضبط 118 الف حبة مخدرة و 248 كف حشيش مخدر وبوشر بالتحقيق.

كما القى مركز امن بادية ام الجمال بالتعاون مع قسم البحث جنائي في شرطة البادية الشمالية القبض على شخص بحقه ٣٣ طلبا أمنيا.

وقال مصدر أنه تم القبض على مطلوب في قضايا سرقة بعد مداهمة منزله في منطقة الزعتري وتم تحويله الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .