سجن سوري واردني احتالا على سعودي في دبي بصفقات وهمية بالملايين

قضت محكمة دبي الجنائية بالسجن 7 سنوات على محتالين عربيين (تاجر وميكانيكي) وترحيلهما بعد انتهاء محكومياتهما، لاحتيالهما على رجل أعمال سعودي وسرقة 7 ملايين درهم منه عقب خداعه بصفقات وهمية.

تعود تفاصيل القضية، إلى قيام المحتالين -أحدهما سوري (37 عامًا)، والآخر أردني (43 عامًا)- بعرض أسطول سيارات على رجل الأعمال بسعر تنافسي، بعد قيامهم بتزوير عدد من الوثائق والمستندات.

وأوهم المحتالان، المواطن السعودي بأنهما رجلا أعمال ويملكان معارض سيارات، وباعا له 50 سيارة بأوراق ومستندات مزورة، ووعداه بإنهاء كل إجراءات تسليمها خلال أسبوع واحد، على أن يتم بيع 450 سيارة له في صفقة أخرى، لكنهما اختفيا بعد إتمام الصفقة ولم يسلماه شيئًا.

وأوضحت النيابة العامة في أدلتها أن المتهمين زوَّرا وكالة خاصة وعقد بيع السيارات وشيكات وسندات قبض ما ساهم في عملية خداع المجني عليه، حيث تم الحكم على المتهم السوري بالسجن عامين والأردني 5 أعوام وترحيلهما بعد انتهاء محكومياتهما.