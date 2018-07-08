بيان اللجنة القومية لمئوية جمال عبد الناصر عن الأحتفال بعيد ثورة 23 يوليو

احتفالا بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة تنظم اللجنة القومية لمئوية جمال عبد الناصر والأحزاب الناصرية في مصر والوطن العربي ندوة فكرية بعنوان “ثورة يوليو دروس الماضي وآفاق المستقبل”.

ويستضيف هذه الندوة صالون ذاكرة الوطن بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيد نفيسة، وذلك يوم السبت 21 يوليو/تموز الجاري من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء.

تشمل الندوة 4 جلسات الأولى الجلسة الإفتتاحية يتحدث فيها كل من محمد فائق والمهندس عبد الحكيم عبد الناصر والدكتور مجدي زعبل.

الجلسة الثانية ستكون بعنوان الإقتصاد والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية يتحدث فيها د. محمد عبد الشفيع عيسى واحمد السيد النجار ود.عبد الخالق فاروق وا.د. نور ندا ويدير الجلسة عاطف مغاوري.

الجلسة الثالثة ستكون بعنوان العروبة وفلسطين ويتحدث فيها د. اسعد السحمراني والمستشارة تهاني الجبالي ود. محمود الشربيني ود. محمد السعيد ادريس ويدير الجلسة سيد عبد الغني.

الجلسة الرابعة ستكون بعنوان الثقافة والفن يتحدث فيها محمد الخولي ويوسف القعيد والفنانة سميرة عبد العزيز والفنان محمد صبحي ويدير الجلسة محمد الشافعي.

من ناحية أخر تنظم مكتبة الأسكندرية ندوة فكرية بمناسبة الإحتفال بمئوية الزعيم جمال عبد الناصر وذكرى ثورة يوليو وذلك يوم 24 يوليو/تموز الجاري يحاضر فيها الدكتورة هدى جمال عبد الناصر ود. مصطفى الفقي والمستشارة تهاني الجبالي وأحمد الجمال والدكتور مجدي زعبل وآخرين.

الجدير بالذكر أن اللجنة القومية لمئوية جمال عبد الناصر والأحزاب الناصرية تدعو الى حشد جماهيري يوم 23 يوليو/تموز الجاري في ضريح جمال عبد الناصر صباحا في احتفال مزدوج بذكرى الثورة وذكرى المئوية، وسوف توزع على الحضور صورة بوستر للزعيم جمال عبد الناصر وكتيباً مصوراً يحتوي على صور تاريخية للزعيم وبرنامج الأحتفال بالذكرى المئوية.