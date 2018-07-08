بوتين فخور بالفريق الروسي لكرة القدم رغم هزيمته امام كراتيا وخروجه من المونديال

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد بالمباراة القوية التي لعبها لاعبو المنتخب الروسي في مباراتهم ضد الفريق الكرواتي.

وقال بيسكوف، إن “بوتين اتصل بتشيرتشسوف يوم امس السبت قبل المباراة وتمنى لهم التوفيق”.

وأضاف، أن بوتين “شاهد المباراة وكان يشجع الفريق. خسرنا في مباراة نظيفة وقوية. مازلنا نرى إنهم أبطال. لقد بذلوا جهدا كبيرا في الملعب إننا فخورون بهم”.

وأوضح أن الرئيس الروسي “فخور” بالفريق الوطني لكرة القدم رغم الهزيمة أمام كرواتيا والخروج من البطولة”.

وأشار إلى أن “بوتين بعد انتهاء المباراة اتصل بالمدير الفني للفريق مرة أخرى، وأشاد بالأداء المميز للاعبين في المباراة التاريخية أمام كرواتيا وفي البطولة بشكل عام”.

وكشف بيسكوف أن “بوتين دعا اللاعبين ومدرب المنتخب الوطني الروسي لكرة القدم لمقابلته للتحدث عن كأس العالم”.

هذا وقد تأهل منتخب كرواتيا إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 على حساب منتخب روسيا بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بنتيجة 4-3، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سوتشي”، ضمن دور الثمانية لمونديال 2018 الجاري حاليا في روسيا.