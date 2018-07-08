بعد غياب ٩ سنوات ..عاصي الحلاني يشعل ليل دمشق بحفل غنائي بهيج 

بعد غيابه لمدّة تسع سنوات عن إحياء الحفلات في سوريا، أشعل الفنان عاصي الحلاني ليل دمشق في حفل غنائي ساهر إستمرّ لساعات الصباح الأولى.

والمُلفت أن عاصي الحلاني لم يغن وحيداً على المسرح بل طلب من نجله الوليد الحلاني إعتلاء المسرح وقدّما على طريقة الديو عدداً من الأغنيات.

كما حرص الحلاني على مشاركة محبيه بصور ومقاطع فيديو من أجواء الحفل، كان أبرزها مقطع لـ«عارضة» أو زفة سورية كانت في استقباله بالفندق، وذلك قبل صعوده على المسرح، حيث اعرب فارس الأغنية اللبنانية عن سعادته بهذه الحفاوة بتعليق كتب فيه “ليلة من العمر الف شكرا على استقبالكم ومحبتكم الكبيرة واحلى عراضة من اطيب شباب هيدي سوريا وشعبها الطيب المحب”.

وكان آخر ما طرحه الحلاني، فيديو كليب أغنية «حب جنون»، وهي من كلمات أحمد طه، ألحان باسم يحيى، والكليب من إخراج حسن غدار.