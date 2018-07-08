الاحتلال يضع كرفانات شرق القدس تمهيدًا لتهجير سكان الخان الأحمر

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، كرفانات سكنية (بيوت متنقلة)، شرق مدينة القدس، تمهيدًا لنقل الفلسطينيين في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي المدينة المحتلة.

وأفاد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس، هاني حلبية، بأن طواقم الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي اقتحموا صباح اليوم أراضٍ خاصة تعود لفلسطينيين شرق بلدة أبو ديس.

وأضاف حلبية في حديث لـ “قدس برس”، أن شاحنات إسرائيلية كانت محملة بـ “كرفانات” سكنية متنقلة، قام الاحتلال بإنزالها في المكان، بالتزامن مع إعلان الجيش المنطقة عسكرية ومغلقة، وإحاطتها بأكثر من عشر دوريات تابعه له (للجيش).

وأشار إلى أن الإدارة المدنية أبلغت الارتباط الفلسطيني بأن تلك الكرفانات ستكون مخصصة لنقل الفلسطينيين في تجمع الخان الأحمر البدوي إليها، على أن تحصل كل عائلة على 3 كرفانات.

وأوضح أن بدو الخان الأحمر يرفضون بشكل قطعي عملية تهجيرهم من الأراضي الواقعة على طريق القدس- أريحا، للمرة الثالثة بعد أن هجروا من أراضيهم ومنازلهم في عامي 48 و67.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت مؤخرًا (الخميس الماضي)، “أمرًا احترازيًا” بتجميد عمليات الهدم في تجمع “الخان الأحمر” حتى 11 من شهر تموز الجاري.

وقد قررت ذات المحكمة سابقًا؛ في أيار الماضي، هدم التجمع الذي يعيش فيه 190 فلسطينيًا، بحجة تواجدهم غير القانوني في المكان، ومنازلهم غير الحاصلة على تراخيص.