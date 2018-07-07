حوار خشن وغير لائق قطعاً بين ابو مزوق وعزام الاحمد

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن حركته تريد دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، ومصالحة فلسطينية ناجزة، عنوانها الوحدة الوطنية، والشراكة السياسية، ومواجهة الاحتلال، كما تريد رفع الحصار، وإلغاء الإجراءات، وحل مشاكل غزة.

وأوضح أبو مرزوق، في تغريدة له على (تويتر)، أن حماس ترفض دولة في غزة، وفصل القطاع عن الضفة الغربية، وما يسمى (صفقة القرن).

وفي تغريدة أخرى، وجه أبو مرزوق، رسالةً لعزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، قائلاً: “على مهلك يا عزام”.

وأضاف أبو مرزوق: على مهلك يا عزام.. مرة بدك تسيطر ولو على دبابة إسرائيلية، ومرة بفصائل المنظمة، التي ترفض مشاركتها بالحوار، وصولاً للوحدة الوطنية”.

وتابع: “اليوم بدك تخوض بها معركة ضد حماس، نصيحتي بتحرير الضفة أولاً ومنع شركائك من الاستيلاء على (الخان الأحمر) أم تريد إخبارنا بفشل الإجراءات، وترغب بخوض مغامرة أخرى”.

وكان عزام الأحمد قد قال في لقاء تلفزيوني:” إن غزة مختطفة من قوة مسلحة من حماس، وتسيطر عليها، رغم أنف أبناء شعبا في قطاع غزة”.

وتابع الاحمد يقول :”على جماهير شعبنا مسؤولية أيضا في تقويض سلطة الانقسام، تحركوا ولكن مطلوب منهم أكثر ومتوقع منهم أكثر”.

وأوضح الأحمد أن التاريخ لم يحدد بعد، ولم تتفق فصائل منظمة التحرير على خطوات عملية لتقويض سلطة الانقسام، ونأمل التحرك الذي بدء في هذا الاتجاه أن ينجح، وأن لا نضطر للبحث عن وسائل أخرى غير تنفيذ الاتفاق الأخير”.